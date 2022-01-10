شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلى بعد استبعاد عمرو السولية من مواجهة الفراعنة مع نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للنادى الأهلى بعد استبعاد عمرو السولية قائد منتخب مصر ولاعب المارد الأحمر من المشاركة مع الفراعنة أمام نيجيريا فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون .

وشارك عمرو السولية بالأمس لأول مرة فى التدريبات الجماعية المنتخب، وسط تفاؤل كبير من الجهاز الفنى بإعداد اللاعب للمشاركة فى المباراة الثانية بدور المجموعات أمام غينيا بيساو.

وحرص الجهاز الطبي للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة على الاطمئنان هاتفياً على التأكيد على السولية بضرورة عدم المشاركة في مباريات الفراعنة إلا بعد التأكد من تعافيه التام من الإصابة التي يجرى برنامجاً تأهيلياً للتعافى منها وهى مزق في عضلة السمانة وتعرض لها في مباراة السوبر الأفريقى.

وحذر جهاز الأهلى قائد الفراعنة من خطورة استعجال المشاركة مع المنتخب خوفاً من تجدد الإصابة وغيابه فترات طويلة، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة على رأسها مباريات كأس العالم للأندية والتي تقام بالامارات فبراير المقبل.

وشارك عمرو السولية فى 232 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 19085دقيقة لعب، سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 23 هدفا وحصل على 30 انذار وكارت أحمر وحيد، وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ 13 لقب بواقع خمسة بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري الأبطال الأفريقى 2020 ولقبين للسوبر الأفريقى وبرونزية كأس العالم للأندية.