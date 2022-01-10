شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين فقط من تأسيسه.."زد" يفوز بجائزة أفضل قطاع ناشئين في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار جلوب سوكر، نادي زد اف سي للفوز بجائزة أفضل قطاع ناشئين في أفريقيا، خلال احتفالية عقدت بفندق أرماني في برج خليفة بمدينة دبي بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، وتسلم الجائزة أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، وبحصول "زد اف سي" على جائزة جلوب سوكر ليصبح أول نادي مصري خاص يفوز بهذه الجائزة، ودليل على نجاح النادي في الفوز بجائزة عالمية بعد مرور عامين فقط من تأسيسه.

ويتميز قطاع الناشئين بنادي زد أف سي باستراتيجية مختلفة قائمة على إنشاء أقوى قطاع ناشئين من خلال اكتشاف المواهب من مختلف أنحاء الجمهورية، وعقد شراكات مع كبرى الأندية الأوروبية لتوفير أحدث النظم التدريبية العالمية لتطوير وتأهيل مستوى الناشئين ومنحهم الفرصة للاحتراف الخارجي، وفي سبيل تحقيق ذلك يتعاون مع نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم لتوفير مدربين وأحدث الأنظمة التدريبية لتطوير لاعبين بعقلية محترفة.

وعقدت احتفالية جوائز دبي سوكر هذا العام، على هامش فعاليات إكسبو دبي 2020، وهي جائزة عالمية يحصل عليها المتميزون من 14 فئة مختلفة في مجال كرة القدم، حيث تضم اللاعبين واللاعبات، ومدربي للأندية، وتوج العديد من نجوم كرة القدم العالميين بهذه الجائزة في السنوات الماضية مثل نجم الكرة كريستيانو رونالدو، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب عدة مرات وآخرها كان في عام 2019 وتوج أيضًا أسطورة الكرة ليونيل ميسي بنفس الجائزة عام 2015، كما فاز المدرب جوزيه مورينيو بجائزة افضل مدرب في عام 2012.

حضر احتفالية جوائز دبي جلوب سوكر كلًا من أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي ، هيثم عبد العظيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي ، سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الفنيين وهم؛ أحمد حسن، حازم إمام، عماد متعب، أحمد حسام (ميدو) .