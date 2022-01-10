شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يقدم روشتة للفراعنة لعبور نيجيريا ويؤكد أهمية دور السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي السابق، أن الجبهة اليسرى فى المنتخب الوطني تثير حيرة كارلوس كيروش فى اللقاء المرتقب أمام نيجيريا بافتتاح مشوار الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

وقال طه إسماعيل، فى تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم"، محمد الشناوى والونش وحجازى، وأكرم توفيق، حمدى فتحي والننى فى الوسط وزيزو وصلاح ومصطفى محمد، عناصر ثابتة فى التشكيل الأساسي، لكن يتبقى فقط الجبهة اليسرى التي تثير الحيرة.

وأضاف إسماعيل، عبد الله السعيد مطلوب وجوده فى المباريات حتى وإن لم يبدأ اللقاءات، لكن له دور مهم جداً خاصة فى الاستحواذ، تابعت مباراة الكاميرون الافتتاحية وشاهدت مدى الشراسة والقوة ونقل الكرة بسرعة وهذه عوامل نحتاج إليها جداً، ويجب أن يكون فريقنا مسلح بالشراسة سواء فى الدفاع أو الهجوم.

وأكد إسماعيل أن محمد صلاح عليه دور مهم جداً ولكن يجب الاستفادة من كراته، وكذلك من تحركاته لأنه سيسحب معه مدافعى نيجيريا، ويجب الاستفادة من صلاح سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.