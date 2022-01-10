شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن مهاجم أجنبى لتدعيم صفوفه فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو نادى بيراميدز عن مهاجم أجنبى سوبر من أجل تدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، بناءً على رغبة إيهاب جلال الذى شدد على ضرورة تدعيم الخط الأمامى للفريق السماوى.

وتدرس إدارة بيراميدز العديد من السير الذاتية لبعض المهاجمين الأجانب لاختيار أفضلهم وعرضه على المدير الفنى لإبداء موافقته أو رفضه قبل الدخول فى مفاوضات مع أى لاعب أو نادى.

واستقر بيراميدز على رحيل ناصر منسى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعدما حصلت إدارة الكرة بالنادى على الضوء الأخضر برحيل اللاعب من الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال.

وتستمر مفاوضات مسئولى بيراميدز مع نظرائهم فى طلائع الجيش من أجل حسم صفقة مقايضة ناصر منسى بمهند لاشين لاعب وسط الطلائع، مع ضم الأخير للاعب آخر أو الحصول على مقابل مادى.

ولم يعتمد إيهاب جلال على ناصر منسى منذ بداية الموسم، الأمر الذى سيعجل برحيل اللاعب الذى يبحث عن العودة للمشاركة ويفضل العودة لصفوف الطلائع التى شهدت فترة تألقه.