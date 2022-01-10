شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعتمد مرزوق محمد مرشحا عن الجودو فى انتخابات اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات اللجنة المقرر إقامتها 23 أبريل المقبل بمقر اللجنة فى مدينة نصر.

وتضمن قرار اللجنة الأولمبية تواجد اسم مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو ضمن قائمة المرشحين، وهو الممثل الوحيد للمجلس بموجب ترشيح مجلس إدارة اتحاده.

وطبقا لقرار مجلس إدارة اتحاد الجودو بترشيح مرزوق محمد لخوض انتخابات اللجنة الأولمبية، يصبح الأخير هو المرشح الوحيد لاتحاد الجودو في السباق الانتخابي للجنة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الجودو قد قرر في وقت سابق، تفويض مرزوق محمد رئيس الاتحاد لخوض انتخابات اللجنة الأولمبية، على المنصب الذي يختاره.

وأعلن مرزوق محمد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، في وقت سابق تعيين الأسطورة المصرية والعالمية محمد رشوان مشرفا على المنتخبات الوطنية، في مختلف الأعمار السنية.

وتشمل مهام رشوان، وضع تصورات لخطة إعداد المنتخبات، ومتابعة تنفيذ الخطط مع المدربين، والإشراف على تأهيل وإعداد اللاعبين للمشاركة في البطولات الدولية والقارية.