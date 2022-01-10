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الامارات | نفاد تذاكر "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة في السعودية

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر "كلاسيكو" وبرشلونة في والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة السعودية، اليوم الاثنين، عن نفاد تذاكر مباراة الكلاسيكو التي ستجمع ريال مدريد بغريمه ، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.
ويشارك في هذه النسخة من البطولة أندية (ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو) بنظام المربع الذهبي.
وكانت المملكة قد استضافت كأس السوبر الإسباني أيضاً في مطلع عام 2020 بمحافظة جدة، وتوج به حينها ريال مدريد بعد التغلب على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالله .


 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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