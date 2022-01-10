مصدر بالأهلي لمصراوي: ثنائي الشباب يسافر إلى التشيك الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر داخل الأهلي أن ميدو حسام ومصطفى فوز ثنائي فريق الشباب، سيسافران غدا إلى التشيك من اجل الانضمام إلى فريقهما زيزكوف التشيكي.

واوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الثنائي سيسافر إلى التشيك من أجل الانضمام لفترة الاعداد لفريق زيزكوف التشيكي، بعدما انتهت أزمة التأشيرة الخاصة بيها.

وأشار إلى أن اللاعب الثالث محمد أحمد الشهر بـ" بيسو" لم يحصل حتى الآن على التأشيرة وبمجرد استلامها سيلحق بالثنائي.

وكان الأهلي قد قرر إعارة اللاعبين الثلاثة إلى النادي التشيكي في يوليو الماضي لمدة موسمين، لكن تاشيرتهم كانت لثلاثة أشهر فقط وانتهت في اكتوبر الماضي.

وعاد اللاعبون إلى مصر للحصول على تأشيرة مدتها عام حتى يمكنهم السفر إلى التشيك مرة اخرى والالتحاق بالفريق.