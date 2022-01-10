أول تفعيل للائحة كاف.. مالاوي تواجه غينيا بـ15 لاعبًا بينهم 3 حراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يخوض منتخب مالاوي أول مبارياته في كأس أمم أفريقيا أمام منتخب غينيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية.

ويقع المنتخب المالاوي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غينيا، السنغال وزيمبابوي.

ويدخل منتخب مالاوي مباراة منتخب غينيا، وهو غائب عن صفوفه 6 لاعبين، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19).

واضطر منتخب مالاوي خوض مباراة غينيا، ويجلس على مقاعد بدلاءه، 4 لاعبين فقط بينهم حارسي مرمى فقط، تطبيقاً للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الخاصة بفيروس كورونا.

ويجلس على مقاعد بدلاء مالاوي كل من: تشارلز ثومو (حارس مرمى)، وليام ثول (حارس مرمى)، ريتشارد مبولو وزبرون كاليما.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أجرى عدد من التعديلات على عدد من القواعد الخاصة بمشاركة المنتخبات في البطولة.

وتنص لائحة "كاف" الخاصة بالمنتخبات التي تعاني من إصابات كورونا على:

- إذا كانت نتيجة اختبار كورونا PCR لأي لاعب إيجابية، فلن يُسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة.

- سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن أحد عشر (11) لاعباً متاحين وقد جاءت نتيجة اختبارهم سلبية.

- في حالة غياب حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق استبدال حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل.

- سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به أحد عشر (11) لاعبًا على الأقل أنه خسر المباراة 0-2.

وبذلك سيضطر المنتخب المالاوي لاسخدام تغييران فقط خلال المباراة، نظراً لوجود لاعبان وحارسي مرمى على مقاعد البدلاء، وقد يستخدم تغيير أخر في حالة إصابة حارس المرمى الأساسي.