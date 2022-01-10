خاص.. مونديال الأندية في موعده.. وورش عمل للفرق المشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد سعيد

أكد مصدر مسئول في اللجنة المنظمة العليا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الإجراءات التنظيمية لمنافسات كأس العالم للأندية تسير بشكل منتظم، خاصة بعد طرح تذاكر البطولة للرعاة والجماهير خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات خلال الفترة بين 3 و9 فبراير المقبل.

ونفى المصدر في تصريحاته لمصراوي أن يكون السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، عقد أي اجتماعات بخصوص كأس العالم للأندية خلال فترة وجوده في الكاميرون لحضور حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2021.

وأشار المصدر إلى أن إنفانتينو غادر الكاميرون مباشرة عقب حضوره المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا، مؤكدا أنه حضر الحفل بدون فريق عمله، وقضى 7 ساعات في ياوندي ثم عاد للعاصمة القطرية الدوحة مجددا.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القادمة جلسات وورش عمل مع الأندية المشاركة في البطولة مع قرب موعد انطلاق المباريات.

وتهدف ورش العمل لشرح كافة اللوائح والإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية والإعلامية الخاصة بالبطولة، والتعرف علي كافة الترتيبات الطبية لاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتُعقد ورش العمل للأندية خلال الفترة من 10 يناير وحتي 20 من الشهر نفسه بمشاركة أندية الأهلي وتشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي وبيراي بطل تاهيتي والجزيرة الإماراتي والهلال السعودي ومونتيري المكسيكي.