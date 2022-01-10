مباشر.. المغرب 0-0 غانا.. غينيا 1-0 مالاوي.. سيلا يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهحي:

حقق منتخب المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، فوزا صعبا على نظيره الغاني، بنتيجة 1-0، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب سفيان بوفال.

واختار وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل مكون من:

" ياسين بونو، سامي ماي، أدم ماسينا، نايف أكرد، أشرف حكيمي، رومان سايس، عز الدين أوناهي، سليم أمال الله، زكريا أبوخلال، عمران لوزا، سفيان بوفال".

وعلى الجانب الأخر، اختار ميلوفان راييفاتش مدرب غانا تشكيل مكون :

":جوجو ولاكوت، عبد الرحمن بابا، دانيل أمارتي، اليكساندر دجكيو، أندي يادوم، جوزيف بانتسيل، إدريسو بابا، توماس بارتي، كمال الدين سليمانا، أندري أيو، جوردان أيو".

المنتخبان يتبادلان الهجمات في أول 10 دقائق دون فرص خطيرة حتى الآن.

منتخب المغرب أصبح أكثر خطورة بعد سيطرته على مجريات اللعب لكنه لم يتمكن من التسجيل بعد مرور أول 20 دقيقة.

آدم ماسينا مدافع "أسود الأطلس" يحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 22.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما فشل المنتخبان في تحويل الفرص إلى أهداف.

وسجل سفيان بوفال الهدف الأول لمنتخب المغرب في الدقيقة 83، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، فشل حارس غانا في التصدي لها.

وبتلك النتيجة حصد منتخب المغرب أول 3 نقاط له في مشوار دور المجموعات، يتصدر بهم جدول ترتيب المجموعة وفي انتظار نتيجة مواجهة الجابون وجزر القمر.