بهدف قاتل.. السنغال تهزم زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز منتخب السنغال على نظيره منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وسجل هدف المباراة الوحيد ساديو ماني من ركلة جزاء في الوقت الضائع من عمر المباراة.

ويقع منتخب السنغال وزيمبابوي في المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية مع منتخبي غينيا ومالاوي.

وحصد منتخب السنغال على نقاط المباراة ليتصدر ترتيب المجموعة الثامية، في انتظار مواجهة الثانية من الجولة الأولى بين غينيا ومالاوي.

ملخص المباراة:

شهدت بداية المباراة ضغط قوي من لاعبي منتخب السنغال حتى، كان أول تهديد لمرمى زيمبابوي في الدقيقة الأول عن طريق بونا سار الذي سدد الكرة بقوة مرت بجابن القائم الأيمن.

واصل منتخب السنغال ضغطه، حتى انطلق ساديو ماني في الدقيقة 23 من الجهة اليسرى واستطاع من المرور من لاعبين في دفاع زيمبابوي حتى انفرد بالمرمى، ولكن سدد الكرة ضعيفة استطاع ماري من التصدي لها.

تراجع لاعبي منتخب زيمبابوي بشكل كبير واعتمدوا على دفاع المنطقة، والهجمات المرتدة عن طريق الكرات الطويلة خلف دفاع السنغال، ولكن دون تهديد مرمى سيني دين.

شهدت الدقيقة 38 أخطر وأسهل فرص السنغال، بعد أن مرر ساديو ماني الكرة، لإدريسا جاي الغير مراقب داخل منقطة جزاء زيمبابوي ولكنه فشل في استلام الكرة لتطل منه وتصدى لها الحارس بيتروس ماري.

في الشوط الثاني لم يغيير الوضع واصل لاعبي منتخب السنغال ضغطهم العالي ومحاولتهم لتسجيل الهدف الأول، وسط تكتل دفاعي كبير للاعبي منتخب زيمبابوي.

وظل منتخب زيمبابوي من الحفاظ على تماسكه، حتى حصل منتخب السنغال على ركلة جزاء في الدقيقة 94، بعد لمسة، سددها ساديو ماني ليحقق الفوز في الوقت القاتل في المباراة.

تشكيل منتخب السنغال:

حراسة المرمى: سيني دين

الدفاع: إبراهيما مباي، بابي أبو سيسي، عبدو ديالو، فودي بالو توريه

الوسط: بونا سار، شيخو كوياتي، ادريسا جاي

الهجوم: بولايي ديا، ساديو ماني، كيتا بالدي

تشكيل منتخب زيمبابوي:

حراسة المرمى: بيتروس ماري

الدفاع: جيرالد تاكوارا، تيناج حاديبي، أونيسمور بهاسيرا

الوسط: تاكودزوا شيمويموي، إسماعيل وادي، كلفن مادزونجوي، كونداي بينيو، بروس كانجوا

الهجوم: بيرنسي دوبي، كنوليدج موسونا