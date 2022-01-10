الامارات | "الرابطة" تحدد جدول مباريات نصف نهائي كأس المحترفين وترتيب المراكز

شكرا لقرائتكم خبر عن "الرابطة" تحدد جدول مباريات نصف نهائي كأس المحترفين وترتيب المراكز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم الاثنين في بيان رسمي، عن مواعيد المباريات المقبلة في مسابقة كأس رابطة المحترفين، وحددت تاريخ 1 مارس المقبل، لإقامة ذهاب نصف النهائي، حيث يلتقي شباب الأهلي بفريق الوحدة في الخامسة والنصف مساءً، ثم يستضيف الجزيرة فريق العين في الثامنة مساءً، على أن تقام مرحلة الإياب في الثامن من الشهر نفسه، وتنطلق بلقاء الوحدة وشباب الأهلي في 5:45 مساءً، وتختتم مرحلة نصف النهائي في 8:15 مساء في مواجهة تجمع فريقي العين والجزيرة.

كما أعلنت الرابطة عن مواعيد مباريات تحديد المراكز من الخامس الى الثامن لتقام المرحلة الأولى في 22 يناير الجاري بإقامة مباراتين، تجمع الأولى اتحاد كلباء والوصل في الخامسة مساء، ثم يستضيف عجمان فريق النصر في 7:30 مساء.

على أن تقام المرحلة الثانية في 29 يناير الجاري، بلقاء الوصل وعجمان في 5:15 مساء، ثم يلتقي فريقا النصر واتحاد كلباء في 7:45 مساء.

وتختتم مباريات تحديد المراكز بإقامة المرحلة الأخيرة في 25 مارس 2022، حيث يحل عجمان ضيفا على اتحاد كلباء في 5:45 مساءً، ثم بستضيف الوصل فريق النصر في 8:15 مساء نفس اليوم.



جدول المباريات

ذهاب نصف النهائي

1 مارس: شباب الأهلي -الوحدة 5.30 مساءً

1 مارس: الجزيرة فريق العين 8 مساءً،

اياب نصف النهائي

8 مارس: الوحدة وشباب الأهلي 5:45 مساءً

8 مارس: العين والجزيرة 8.15 مساء

مباريات تحديد المراكز من الخامس الى الثامن

المرحلة الأولى 22 يناير

اتحاد كلباء -الوصل 5 مساء

عجمان -النصر 7:30 مساء.

المرحلة الثانية 29 يناير

الوصل -عجمان 5:15 مساء،

النصر -اتحاد كلباء 7:45 مساء.

المرحلة الأخيرة في 25 مارس

اتحاد كلباء-عجمان في 5:45 مساءً

الوصل -النصر 8:15 مساء .

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