محمد صلاح : منتخب مصر ليس المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الافريقية

الشارقة - اميمة ياسر -

قال محمد صلاح قائد المنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتقديم مباراة نيجيريا ومصر غدا ضمن الجولة الاولى لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية، أن منتخب مصر ليس المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الافريقية ولكن سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى مصر.

وأشار صلاح أن المدرب كارلوس كيروش يؤدي بشكل جيد ، ووصلنا للمباراة الإقصائية من تصفيات كأس العالم.

واضاف صلاح :" لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس أمم افريقيا".

وقال قائد منتخب مصر :" الضغط الكبير من الجمهور المصري بسبب أننا الأفضل فى القارة من حيث تحقيق اللقب ، عقلي الآن مع المنتخب المصري ولا أفكر فى أي شئ آخر و الجميع هناك يدعمني و يطالبني بتحقيق البطولة.

وأشار صلاح في المؤتمر الصحفي :" ١١ عاما مع المنتخب الوطني ومع مجموعة مختلفة من اللاعبين ذهبنا إلى كأس الأمم ٣ مرات و نحاول جاهدين للفوز و تحقيق اللقب".

ويشارك منتخب مصر في النسخة الحالية ببطولة أمم أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو .

ويستهل منتخب مصر مشوار بالبطولة بمواجهة نيجيريا علي ملعب «رودمي أدجيا» غدا الثلاثاء 11 يناير في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية أمام غينيا بيساو علي ملعب «رودمي أدجيا» يوم 15 يناير في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ، علي أن يختتم المنتخب مبارياته بدور المجموعات أمام السودان علي ملعب «أحمد أهيدجو» يوم 19 يناير في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة

وتضم قائمة المنتخب في أمم أفريقيا 26 لاعباً هم :

حراس المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي و محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق و عمر كمال وأحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" و أيمن أشرف و أحمد فتوح و محمد عبد المنعم و محمود علاء .

خط الوسط: عمرو السولية و حمدي فتحي و إمام عاشور و عبد الله السعيد ومحمد النني و أحمد سيد "زيزو" و مهند لاشين ومروان داود.

خط الهجوم : عمر مرموش ومحمد شريف و مصطفى محمد ومحمد صلاح ومحمود حسن " تريزيجيه " و رمضان صبحي.

ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.