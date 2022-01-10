بيان رسمي.. كاف يتواصل مع حكومة الكاميرون بشأن الاعتداء على صحفيين جزائريين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا رسميًا بشأن حادث الاعتداء على ثلاثة صحفيين جزائريين في دوالا الكاميرونية، مساء أمس الأحد.

وأوضح كاف في بيانه أنه يقوم بالتنسيق مع السلطات الحكومية الكاميرونية لفهم تفاصيل الحادث، خاصة أن الواقعة ما زالت قيد التحقيق لدى الشرطة.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أنه يتواصل مع الصحفيين الجزائريين المعتدى عليهم أيضًا، لافتًا إلى انتظار تقرير مفصل عن الواقعة يضم أقوال كل الأطراف.

وشدد كاف في ختام بيانه، أنه يعتبر سلامة وأمن كل فرد يحضر كأس أمم أفريقيا من أولوياته، مع التأكيد على نشر مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.