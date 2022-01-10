بعد إصابة خماسي الأهلي بكورونا.. إيجابية عينة رامي ربيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

اثبت المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا التي خضع لها رامي ربيعة مدافع الأهلي، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت العينة الخاصة برامي ربيعة إيجابية، لكن حالته الصحية جيدة، ولا يزال يقضى فترة الإجارة التي حصل عليها قبل أيام بعد حفل زفافه.

ومن جانبه، يتابع أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي مع اللاعب بشكل مستمر، للتعرض على نتيجة المسحات بشكل دائم.

وفي سياق متصل، أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، سلبية مسحة الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد فخري لاعبي الفريق.

وكان الأهلي أعلن أمس الأحد أن الثلاثي رامي ربيعة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري سيخضعون لمسحة طبية جديدة.

وكان أبو عبلة قد عقد جلسة مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق ظهر أمس الأحد، حرص خلالها على التأكيد مجددًا على الإرشادات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الإثنين في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم الخميس المقبل.