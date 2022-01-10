مدرب السودان يتحدث عن صلاح وفرص مصر للتتويج بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد محسن سيد المدرب العام لمنتخب السودان أن منتخب مصر مرشح الأول للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع كل من منتخب السودان ونيجيريا وغينيا بيساو.

وقال محسن في تصريحاته إذاعية مع الإعلامي إبراهيم فايق : "منتخب مصر يلعب في صفوفه محمد صلاح أفضل لاعب في العالم، والقرعة خدمتنا بمواجهة مصر في آخر جولة من دور المجموعات".

ويستهل المنتخب الوطني لمواجهة نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، غدًا الثلاثاء.

وتابع المدرب العام لمنتخب السودان: "على الورق منتخب مصر أفضل من نيجيريا وهو الأقرب للفوز لكن كرة القدم يحدث فيها مفاجأت دائما".

وعن مواجهة غينيا بيساو أكد محسن السيد: "منتخب غينيا بيساو ليس غريب علينا فقد تقابلنا مرتين في التصفيات منذ شهر لكننا نقوم ببناء جيل قوي للمستقبل ومعظم اللاعبين يشاركون للمرة الأولى في بطولة كبيرة".

ويواجه منتخب السودان في أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية منتخب غينيا بيساو غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساءً.