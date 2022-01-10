كيروش: سنقدم أفضل ما لدينا في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن فخره لافتتاح بطولة كأس الأمم الأفرقية بمواجهة نيجيريا، مشيرا إلى أن الفريق سيقدم أفضل ما لديه في البطولة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيجيري غدا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا: "إنه لشرف كبير لنا أن نبدأ المنافسة في كأس أمم أفريقيا بمواجهة نيجيريا".

وأضاف: "سنواجه منتخبات عالية الأداء، وسنقدم أفضل ما لدينا".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي تضم منتخبات نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

يُذكر أن المنتخب المصري سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا سبع مرات، كما أنه توج بثلاثة ألقاب متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، ويسعى لحصد اللقب الثامن.