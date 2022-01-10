اتحاد الكرة يعلن نتيجة المسحة الطبية للاعبي المنتخب قبل مواجهة نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن اتحاد الكرة سلبية المسحة الطبية لجميع لاعبي المنتخب المصري قبل مواجهة نيجيريا في افتتاحية مباريات المنتخبين بكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء، ضمن المجموعة الرابعة، قبل مواجهة السودان وغينيا بيساو في التاسعة مساءً ضمن المجموعة ذاتها لحساب نفس الجولة.

وتخلف عن السفر مع المنتخب المصري للكاميرون، عصام الحضري مدرب الحراس، ومحمد أبو جبل حارس المنتخب، بالإضافة لإداري الفريق وعامل المهمات.

واصطحب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 26 لاعبا لقائمة البطولة.