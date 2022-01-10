صلاح: لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أن المنتخب ليس المرشح الأوفر حظا لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده للعودة بالكأس.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيجيري غدا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا اليوم الإثنين: "المدرب يؤدي بشكل جيد، ووصلنا للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم".

وأضاف: "لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الأفريقية، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى مصر".

وأوضح: "الأمر كله يتعلق بالعمل الجماعي، أنا مجرد شخص واحد في فريق مكون من 11 لاعبًا، وسيتعين علينا العمل معًا للفوز بجميع مبارياتنا".

وتابع: "لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس أمم أفريقيا".

وأكمل: "الضغط الكبير من الجمهور المصري بسبب أننا الأفضل في القارة من حيث تحقيق اللقب".

وواصل: "عقلي الآن مع المنتخب المصري ولا أفكر فى أي شيء آخر، والجميع هناك يدعمني ويطالبني بتحقيق البطولة".

وأتم قائد منتخب مصر قائلا: "لعبت 11 عاما مع المنتخب الوطني ومع مجموعة مختلفة من اللاعبين ذهبنا إلى كأس الأمم 3 مرات، ونحاول جاهدين للفوز وتحقيق اللقب".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي تضم منتخبات نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

يذكر أن المنتخب المصري سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا سبع مرات، كما أنه توج بثلاثة ألقاب متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.