الزمالك يعلن صرف المستحقات المتأخرة.. وموقف رواتب لاعبي الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفرق الرياضية والأجهزة الفنية، وتجهيز رواتب لاعبي الكرة المتأخرة منذ ستة أشهر.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك، فإن مرتضى منصور رئيس الزمالك: "أصدر تعليماته للإدارة المالية بصرف جميع مستحقات لاعبي ومدربي وإداريين فريقي كرة السلة والطائرة المتأخرة منذ ستة أشهر، ولقد تم صرفها بالفعل أمس".

وأضاف: "كما أصدر مرتضى منصور تعليماته أن يتم غدًا صرف مستحقات فريقي اليد وتنس الطاولة وباقي الفرق الرياضية المتأخرة منذ ثمانية أشهر".

وتابع البيان: "يتم الآن تجهيز المستحقات المتأخرة للفريق الأول لكرة القدم المتأخرة منذ ستة أشهر .

وواصل: "كان الفريق الأول قد صرف مكافأة الفوز ببطولة الدوري التي لم يتم صرفها لهم منذ تتويجهم ببطولة وحصلوا عليها منذ يومين".

وأتم: "كما تم دفع مرتبات جميع العاملين والموظفين في النادي في الأول من يناير بعد أن كانت المرتبات تتأخر لثلاثة وأربعة أشهر".