رسميا.. برشلونة يعلن تسجيل توريس بعد تخفيض راتب أومتيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي برشلونة تسجيل لاعبه الإسباني الجديد فيران توريس بعدما وافق الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق على خفض راتبه في "كامب نو".

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الإثنين: "توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع صامويل أومتيتي لتمديد عقده حتى عام 2026 مع تخفيض جزء من راتبه الذي كان من المقرر أن يتقاضاه في العام ونصف المتبقي على عقده".

وأضاف: "من خلال تمديد عقد أومتيتي، سيتمكن نادي برشلونة من زيادة حصته من قواعد "اللعب المالي النظيف"، وبالتالي سيتم السماح بتسجيل فيران توريس في الدوري الإسباني لكرة القدم للمحترفين".

وأوضح بيان النادي الكتالوني: "عملية تجديد عقد أومتيتي لا تحمّل برشلونة أي التزامات مادية أكبر تجاه اللاعب، برشلونة يعبر علنا عن امتنانه إلى صامويل أومتيتي على تعاونه وشعوره تجاه النادي".

وكان برشلونة أتم تعاقده مع توريس قادما من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، وذلك رغم ديون النادي الهائلة التي تجاوزت المليار يورو، وتتضمن الصفقة صرف مكافآت فوز تصل إلى 10 ملايين يورو.

يُذكر أنه نتيجة لأداء برشلونة المالي، انخفض سقف رواتب النادي من 280 مليون يورو إلى 97 مليون يورو، وبالتالي لم يكن بمقدور النادي الاحتفاظ بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.