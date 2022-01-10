الأهلي يعلن سلبية مسحتي طاهر وفخري.. وغموض موقف ربيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، سلبية مسحة الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد فخري لاعبي الفريق.

وقال أبو عبلة إن الثنائي خاض برنامجًا تدريبيًّا منفردًا في الجيم اليوم على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع الثنائي لمسحة طبية أثبتت سلامتهما ومن ثم باتا جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان الأهلي أعلن أمس الأحد أن الثلاثي رامي ربيعة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري سيخضعون لمسحة طبية جديدة، لكنه لم يكشف اليوم نتيجة مسحة رامي ربيعة.

من جانبه، كشف طبيب الأهلي أنه سيقوم بإجراء مسحة طبية جديدة للاعبين الذين جاءت مسحتهم إيجابية أمس الأحد.

وأوضح أبو عبلة أنه يتابع جميع اللاعبين بشكل مستمر للاطمئنان على حالتهم التي جاءت مستقرة، وجميعهم سيخضعون لمسحة جديدة غدًا لتحديد موقفهم من اللحاق بالتدريبات الجماعية ومباريات الفريق.

ويخضع للمسحة الجديدة غدًا كل من: رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل كوكا.

وكان أبو عبلة قد عقد جلسة مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق ظهر أمس الأحد، حرص خلالها على التأكيد مجددًا على الإرشادات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الإثنين في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم الخميس المقبل.