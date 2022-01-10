لائحة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية.. ماذا يحدث في حالة إصابات كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيجيري في تمام الساعة السادسة من مساء الغد الثلاثاء في افتتاح مبارياتهما في المجموعة الرابعة.

وانطلقت بطولة أمم أفريقيا أمس الأحد وتستمر حتى السادس من فبراير القادم.

وتقرر أن يرتدي منتخب مصر الوطني زيه الأساسي بألوان العلم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي المنتخب النيجيري طاقما أخضر.

وشدد مراقب المباراة على التعديلات الجديدة الخاصة التى أجراها الكاف بالنسبة للتغيرات أو الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبالنسية لللتبديلات يُسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى بحيث يكون لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء التبديلات أثناء المباراة ؛ ويمكن أيضًا إجراء الاستبدالات في الاستراحة لتفادي تعطيل المباراة على أن يحسب تبديل المنتخبين في نفس الوقت ، واحدة من الفرص الثلاث لكل فريق.

أما بالنسبة للمنتخبات التي قد يتعرض للاعبيها إصابة بفيروس كورونا فشدد الكاف أن الحد الأدنى من عدد اللاعبين في حالة وجود فريق متأثر بفيروس 11 لاعباً على أن يحدد لاعباً للمشاركة في مركز حراسة المرمى في حالة إصابة جميع الحراس.

و سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به (11) لاعبًا - على الأقل - خاسراً للمباراة 0-2.

وخضع المنتخبين لمسحة أمس الأحد وينتظر نتيجتها حيث يعزل صاحب العينة الإيجابية ولن يسمح له بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة .