رسميا.. برشلونة يجدد عقد صامويل أومتيتي حتى 2026

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

أعلن نادي برشلونة رسميا تجديد تعاقده مع الفرنسي صامويل أومتيتي حتى عام 2026، رغم التقارير التي أشارت إلى محاولة النادي للتخلص من اللاعب طوال الفترة الماضية.



وقال النادي في بيان رسمي، يوم الاثنين ”برشلونة وأومتيتي توصلا إلى اتفاق لتمديد عقد الأخير حتى الـ30 من يونيو 2026، حيث قام المدافع الفرنسي بتخفيض جزء من الراتب الذي كان من المقرر أن يتقاضاه في فترة العام ونصف العام المتبقية من عقده“.

وأوضح النادي أن أومتيتي قد وقع على عقد جديد لمدة 4 سنوات مقبلة وذلك بعد موافقته على تخفيض راتبه السنوي بنسبة 10%.

وأعرب برشلونة عن امتنانه التام لمدافع برشلونة، صامويل أومتيتي، على الجهد والاحترام الذي أظهره تجاه النادي، مع تمديد هذا العقد ليفي النادي بقواعد اللعب المالي النظيف.

وبذلك سيتمكن مسؤولو برشلونة من تسجيل فيران توريس والذي ضمه النادي قادما من مانشستر سيتي.

ويعتبر أومتيتي، أحد اللاعبين الذين كان يريد برشلونة التخلص منهم في يناير الجاري، من أجل النزول بحد الرواتب وإتاحة الفرصة لقيد الصفقات الجديدة.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، ذكرت أخيرا أن موقف أومتيتي لم يتغير، ما زال يرغب في الاستمرار بكامب نو، ما دام لم يتلق عرضًا من فريق طموح ينافس على ألقاب مهمة.

وأضافت الصحيفة، أن أومتيتي رفض الانتقال إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة، وفضّل الاستمرار مع برشلونة.

وسبق أن حاول برشلونة بيع أومتيتي في الصيف الماضي، لكن اللاعب اجتمع بخوان لابورتا، رئيس النادي، وطلب الحصول على فرصة جديدة، حتى يناير فقط، من أجل إثبات ذاته، وهو ما لم يتحقق، بدليل عدم مشاركته مع الفريق سوى في مباراة وحيدة منذ بداية الموسم.

وكان المدافع صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة، من بعض اللاعبين الذين برزوا في كأس العالم 2018 بقميص الديوك، وكان ركيزة أساسية في الخط الدفاعي.

ويتقاضى أومتيتي حاليا ما يقارب 13 مليون يورو في العام الواحد، ويعتبر من أعلى لاعبي مركزه أجرا في العالم، وفي الوقت ذاته فإن قيمته السوقية انخفضت بشكلٍ حاد منذ عام 2018، بعدما كانت تبلغ 70 مليون يورو.

وفي منتصف عام 2019 وصلت قيمته السوقية إلى 45 مليون يورو، ومن ثم 20 مليون يورو في منتصف عام 2020، و8 ملايين يورو في منتصف عام 2021، و2 مليون يورو في عام 2022 وفقا لموقع ”ترانسفير ماركت“.