الرئيس المصري يدعو العالم "للعمل معا" لتجاوز "تحديات البقاء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دول العالم إلى العمل معا على تجاوز تحديات البقاء، وإنهاء الأزمات الراهنة، من أجل إحلال السلام.



واعتبر السيسي في كلمته بافتتاح فعاليات منتدى شباب العالم، في دورته الرابعة التي تعقد تحت شعار "العودة معا" بمدينة شرم الشيخ (شرق) أن إخلاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم.

وأشار إلى أن المنتدى بات منصة لتبادل الحوار والتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم.

وأكد الرئيس السيسي "حتمية الحوار وأهمية إدارة الاختلاف، وتشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون هي الاختلاف، دون تمييز".

واختتم الرئيس كلمته معلنا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلا: "يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتماعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".

وانطلقت اليوم الإثنين فعاليات منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر، بحضور عربي رسمي وشعبي لافت.

وكان على رأس الوفود العربية الرسمية المشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب مقياتي، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعدد من القيادات السياسية والشبابية العربية والدولية.

تضم أجندة المنتدى هذا العام عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية، التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد وباء كورونا الذي أثر على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع.

وتنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي: "السلام والإبداع والتنمية".

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة شباب من 196 دولة.