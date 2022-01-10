أول تصريحات لموسيماني على إعارة كهربا ورحيله لتركيا.. ويفجر مفاجأة بخصوص العلاقة مع اللاعب

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مصير منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رافضًا التعليق على اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، كما تطرق للحديث عن محمود كهربا وخروجه على سبيل الإعارة إلى صفوف هاتاي التركي، مؤكدًا أنه لم يطلب إعارته، وأبلغته إدارة النادي بالأمر.

ومن جانبه قال «موسيماني» في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «اللعيب» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «أحترم محمد صلاح، ولدي 9 لاعبين في منتحب مصر فكيف لا أشجع منتخب مصر فهؤلاء أولادي، اهتمامي ومصلحتي هنا، لو كنت لا أشجع مصر فمن أشجع في كأس إفريقيا؟».



وتابع: «لا يجوز أن أتحدث عن كيروش ويجب أن أحترم عمله، كان مديرًا فنيًا لريال مدريد، وهيكتور كوبر مدرب كبير أيضًا، أخبئ سيرتي الذاتية أمام سيرتهما ولا أقارن بهما، مَن أكون أنا لكي أقول لكيروش ما الذي يفعله خلال تدريبه لمنتخب مصر».

موسيماني: كل منتخبات المجموعة ستحاول الحصول على نقاط مباراة السودان

وأضاف موسيماني: «أعتقد أن مباراة مصر ونيجيريا في غاية الأهمية للمصريين، لكن تتبقى مباراتان أمام السودان وغينيا، كل منتخب سيحاول الحصول على عدد أكبر من النقاط أمام السودان، والمنتخب الذي لن يحصل على أكبر عدد من السودان سيصعب الأمور كثيرا على نفسه».



واستكمل: «في اعتقادي مباراة مصر وغينيا واحدة من أهم المواجهات في المجموعة وتعد أهم من لقاء نيجيريا، ويجب أن نفوز على غينيا والسودان لكي نتأهل، فليس شرطًا أن تفوز على نيجيريا لكي تتأهل».

موسيماني: هدف منتخب مصر الأساسي الفوز على السودان

وتابع: «هدف منتخب مصر الأساسي هو الفوز على السودان وغينيا، وارد أن نحقق الفوز على نيجيريا، ولكن كرة القدم أحيانًا وارد أن يحدث فيها مفاجآت من منتخبات أخرى».

كما تطرق للحديث عن كهربا، قائلا: «أحب كهربا ولو لم أكن أحبه فكيف دفعت به أمام بايرن ميونخ؟ كهربا شارك معي في عدة مباريات ولعب أمام بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، ولكن البعض يتناسى ذلك.. فكيف يتم اتهامي باستبعاده؟».

وأوضح: «لم أطلب إعارة كهربا ووصلت لي معلومة بأنه سيخرج على سبيل الإعارة، تم إبلاغي بذلك من إدارة النادي بأنه سيرحل معارا لنادي هاتاي سبور التركي، المدير الفني في أوقات عديدة يعاني كثيرا».