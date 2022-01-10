شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة 12 حكما فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي أن هناك 12 حكماً أصيبو بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وأصيب أمس من مصر كل من محمود البنا وأحمد حسام طه بفيروس كورونا، على أن يخضع الحكام لمسحة كورونا غدًا للاطمئنان عليهم.

ويعقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمراً صحفياً فى الواحدة والربع ظهر اليوم، الاثنين، للحديث عن مباراة نيجيريا فى افتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية، خلال اللقاء الذى يقام غداً بدور المجموعات بحضور محمد صلاح قائد الفراعنة.

البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضم 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.

ويلحق الثنائى خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو المجلس ببعثة منتخب مصر فى الكاميرون بعد تخطى الفراعنة الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا.

وسافر جمال علام رئيس اتحاد الكرة إلى الكاميرون مع منتخب مصر كرئيس للبعثة ويرافقه اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الجبلاية.