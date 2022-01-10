شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تبعد عمار حمدى عن مران الأهلى.. والإجهاد سبب غياب محمود وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص الجهاز الفني على منح اللاعب راحة سلبية بسبب نزلة برد تعرض لها اللاعب، على أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق غدًا الثلاثاء.

فيما خاض محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تدريبات منفردة فى الجيم بسبب شعوره بالإجهاد.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الاندية عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى :الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثانية :الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثالثة :الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الرابعة:سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الخامسة:الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا