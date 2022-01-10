شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 13 لاعبا فى قائمة الأهلي لكأس الرابطة بسبب هوجة كورونا وأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة بقائمة تضم 13 لاعباً فقط بسبب الغيابات العديدة التى ضربت صفوف المارد الأحمر قبل انطلاق البطولة، ويمثل الأهلى في كأس الأمم الأفريقية ثلاثة لاعبين أجانب هم التونسى على معلول والمغربى بدر بانون والمالى أليو ديانج بجانب تواجد 6 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوي – أكرم توفيق – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف) ليصبح المارد الأحمر ممثلا بتسعة لاعبين فى الكان.

يأتى ذلك فضلا عن غموض موقف الخماسى المصاب بفيروس كورونا وهم "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر"، فضلا عن تواجد محمود متولى مدافع الفريق في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الامامية بالإضافة لخروج محمود كهربا لاعب الفريق من الحسابات الفنية بسبب إعارته للدورى التركى.

ويتبقى من لاعبى الفريق الأول في قائمة الأهلي 13 لاعباً فقط هم: علي لطفي - رامى ربيعة - محمود وحيد - محمد هاني - كريم فؤاد - عمار حمدي - محمد محمود - محمد مجدى أفشة - وليد سليمان - صلاح محسن - طاهرمحمد طاهر - حسين الشحات - حسام حسن".

ولاتزال غيابات الأهلى مرشحة للزيادة حيث يخضع الثنائى رامى ربيعة وطاهر محمد طاهر لاعبا الفريق اليوم لمسحة طبية جديدة بعد اشتباه إصابتهم بفيروس كورونا ما يهدد تواجدهم فى مباريات كأس الرابطة أيضاًَ ليصبح العدد 11 لاعباًَ فقط.

وقرر يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد خمسة لاعبين من فرق الناشئين بالنادي للمشاركة في تدريبات الفريق الأول والتى جرت على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة الغيابات وهم أحمد سيد غريب من مواليد 2002، وأحمد أشرف مواليد2001، ومحمد مغربي مواليد 2001 ومحمد ياسر مواليد2001، ومحمد أحمد (شرقية) مواليد 2003.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الاندية المحترفة عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى :الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثانية :الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثالثة :الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الرابعة:سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الخامسة:الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏