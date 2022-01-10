شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يخضع لتحليل منشطات مفاجئ قبل بطولة العالم بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد إيهاب بطل الأثقال لتحليل منشطات مفاجئ استعدادا لبطولة العالم بالصين 2022. ولم يحالف إيهاب الحظ فى بطولة العالم الأخيرة التى أقيمت فى أوزبكستان بسبب إصابة الكتف.

محمد إيهاب من مواليد 21 نوفمبر عام 1989 فى محافظة الفيوم، واحتفل بزفافه فى فترة حظر كورونا، ويعد إيهاب أحد الأبطال الكبار فى لعبة رفع الأثقال فى مصر والحاصل على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دى جانيرو 20016 بالبرازيل.

محمد إيهاب لم يستسلم إلى الصعوبات فى ملف إيقاف وحرمان لاعبى مصر من المشاركة فى الأولمبياد، خاصة بعد إعلانه الاعتزال، ثم العودة مجددًا بعد تدخل الوزارة والمسئولين وتقديم طعن.

وتوجه محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهر فبراير قبل الماضى من أجل الحصول على دورات تدريبية فى اللعبة، وعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك ولمدة يومين (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رياضة رفع الأثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية) قبل أن يعود للتديبات مجددا لأمل المشاركة فى طوكيو 2021 قبل الإعلان الرسمى عن عدم المشاركة.