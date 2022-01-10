شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتخذ قرارا بشأن مستحقات الفرق الرياضية.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مسئولو نادى الزمالك تعليماته للإدارة المالية بصرف جميع مستحقات لاعبي ومدربي وإداريي فريقي كرة السلة والطائرة المتأخرة منذ ستة أشهر، وتم صرفها بالفعل أمس.

كما أصدر تعليماته بأن يتم غدًا صرف مستحقات فريقى اليد وتنس الطاولة وباقي الفرق الرياضية المتأخرة منذ ثمانية أشهر.

ويتم الآن تجهيز المستحقات المتأخرة للفريق الأول لكرة القدم المتأخرة منذ ستة أشهر .

وكان الفريق الأول قد صرف مكافأة الفوز ببطولة الدوري التي لم يتم صرفها لهم منذ تتويجهم ببطولة وحصلوا عليها منذ يومين.

كما تم دفع مرتبات جميع العاملين والموظفين في النادي في الأول من يناير بعد أن كانت المرتبات تتأخر بالثلاثة والأربعة أشهر.