المنتخب الوطني يواجه نيجيريا غدًا بألوان علم مصر فى أمم أفريقيا 2021

القاهرة - سامية سيد - يرتدى المنتخب الوطني فى مباراته غدا مع نيجيريا فى افتتاح المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية زيه الأساسي بألوان علم مصر المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدى المنتخب النيجيري طاقما أخضر.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي تم عبر تطبيق زووم تنفيذا لسياسة اللجنة المنظمة بالتباعد قدر الإمكان لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

تابع الاجتماع من الجانب المصرى وائل جمعة مدير المنتخب المصري وعمرو سالمان إدارى الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.

وأظهرت نتيجة مسحات كورونا التى خضع لها منتخب مصر من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف" سلبية قبل مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا المقرر لها السادسة مساء غد الثلاثاء فى الجولة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويعقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمراً صحفياً فى الواحدة والربع ظهر اليوم، الاثنين، للحديث عن مباراة نيجيريا فى افتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية، خلال اللقاء الذى يقام غداً بدور المجموعات بحضور محمد صلاح قائد الفراعنة.