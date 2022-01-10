شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن خضوع 6 لاعبين لمسحة كورونا غداً على رأسهم رامى ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سيتم إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين الذين جاءت مسحتهم إيجابية أمس. وأوضح أبو عبلة أنه يتابع جميع اللاعبين بشكل مستمر للاطمئنان على حالتهم والتى جاءت مستقرة، وجميعهم سيخضعون لمسحة جديدة غدًا لتحديد موقفهم من اللحاق بالتدريبات الجماعية ومباريات الفريق.

ويخضع للمسحة الجديدة غدًا كل من: رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل كوكا.

وكان أبو عبلة قد أعلن سلبية مسحة الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد فخري لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أن الثنائي خاض برنامجًا تدريبيًّا منفردًا في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم ظهر اليوم.

وخضع الثنائي لمسحة طبية أثبتت سلامتهما ومن ثم باتا جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري للاطمئنان على حالة الجميع، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وعقد أبو عبلة جلسة أمس مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، حرص خلالها على التأكيد مجددًا على الإرشادات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الاثنين في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة..