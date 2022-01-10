شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يتابع تجهيز المصابين فى المقاولون استعدادًا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة، آخر تطورات ملف المصابين في الفريق، وذلك في ظل وجود 11 إصابة عضلية بين لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية، جاء على رأسهم، محمد حمدي زكي، وخالد الحسيني وأمير عابد، بالإضافة إلى تعرض محمد سالم مهاجم الفريق إلى الاصابة بفيروس كورونا.

ويأمل الجهاز الفني في سرعة تأهيل اللاعبين قبل المباراة الأولى التي يخوضها المقاولون في كأس رابطة الأندية، والتي تجمع ذئاب الجبل بالبنك الأهلي.

وأكد طلعت محرم، مدرب المقاولون، أن الجهاز الفني بقيادة محمد عودة استقر على منح الفرصة لجميع اللاعبين خلال بطولة كأس رابطة الأندية المرتقبة، للوقوف على مستواهم، وأكد محرم فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، متحدثاً عن مجموعة ذئاب الجبل في كأس الرابطة، أن كل الفرق أصبحت صعبة ولا يوجد فريق سهل فى الموسم الجاري.

ويصطدم المقاولون العرب بالبنك الأهلي في افتتاح مشواره ببطولة كأس الرابطة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل، وجاءت مواعيد مباريات المقاولون في البطولة كالتالي:

الخميس 13 يناير

المقاولون العرب أمام البنك الأهلي - الساعة 5:00 مساء

الاثنين 17 يناير

الجونة أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الجمعة 21 يناير

الأهلي أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلي - الساعة 2:30 عصرا

الاثنين 31 يناير

سموحة - أمام المقاولون العرب الساعة 5:00 مساء

وحصل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، على وعد من إدارة النادي بتلبية احتياجات الجهاز الفني فى الميركاتو الجاري، وضم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال بطولة الدوري العام، والتي تتوقف فى الفترة الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.