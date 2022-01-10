شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح قبل مواجهة نيجيريا: سنبذل قصارى جهدنا للعودة إلى مصر بكأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الانجليزى، أن لاعبى المنتخب سيبذلون قصارى جهدهم خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالكاميرون، ويستهلها المنتخب غدا بمواجهة نيجيريا، للعودة بالبطولة إلى مصر.

وأضاف صلاح، أنه لم يفز ببطولة كبرى مع المنتخب المصرى، وهو ما يسعي إليه خلال بطولة الكاميرون، مؤكدا أنه يلعب لمنتخب مصر منذ عشرة أعوام ويحب أن يكون خلال بطولة محببة لبلدى.

وأشار محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفى للحديث عن مباراة نيجيريا غدا في أولى مباريات الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا، إلى أن مصر ليست المرشح الأوفر حظا فى بطولة أمم أفريقيا، ولكن سيبذل الجميع كل ما بوسعه للعودة باللقب وإسعاد الشعب المصرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى يعقده البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني للحديث عن مباراة نيجيريا فى افتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية، خلال اللقاء الذى يقام غداً بدور المجموعات بحضور محمد صلاح قائد الفراعنة.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.