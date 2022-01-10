شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل رمضان وتدريب الزمالك واستبعاد غالى.. كوبر يثير الجدل بتصريحات نارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أنا من طلبت ترحيل رمضان صبحى من الجابون أثناء كأس أمم أفريقيا 2017".. كلمات أطلقها هيكتور كوبر المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر لكرة القدم، والحالى لمنتخب الكونغو الديمقراطية، فى آخر ظهور له، والذى جاء مثيرا للجدل، خاصة أنه جاء بعد سنوات على الواقعة.

حسام غالى لم يوافق على ما يٌطلب منه

هيكتور كوبر خرج عن صمته، وكشف فى تصريحات تليفزيونية أن حسام غالى لاعب الأهلى السابق تم استبعاده من المنتخب لأن اللاعب لم يكن يوافق على بعض الأمور الفنية المطلوبة منه، ويرفض تطبيقها فى الوقت الذى يجب فيه على كل لاعب تنفيذ تعليمات مديره الفنى، لكن حسام غالى كان يبدى عدم موافقته على بعض القرارات ولم يوافق على ما أطلبه لذلك تم استبعاد اللاعب.

ترحيل رمضان صبحى من الجابون

وأضاف كوبر أنه صاحب القرار والمسئولية على عاتقه لذلك هو من طلب أيضا ترحيل رمضان صبجى من الجابون أثناء أمم أفريقيا 2017.

مش ندمان على استبعاد سليمان وزكريا

وعن استبعاد الثنائى وليد سليمان ومؤمن زكريا قال كوبر، إنه ليس نادما على استبعادهما قائلا، "لم أندم على استبعاد سليمان وزكريا، فربما كان من يقوم بدورهما بشكل أفضل وكنت على قناعة باختياراتى، كما أن الندم لا يفيد فى كرة القدم".

لم أرفض تدريب الزمالك

وتطرق الخواجة الأرجنتينى إلى حقيقة تدريبه لفريق الزمالك، مؤكدا أنه لم يرفض تدريب الزمالك، لأنه من الصعب جدا رفض عرض فى مصر، ولكن عرض الكونغو كان مطروحا من البداية، ولو هناك عروض أخرى قبل الكونغو لوافق بالفعل، ولكنه أعطى كلمة لمنتخب الكونغو، بالإضافة إلى أنه لم يتواصل معه أحد بشكل مباشر من الزمالك بل تحدثوا من خلال أشخاص قريبة منه.