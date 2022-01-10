شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يؤكد أهمية كأس الرابطة ويطالب اللاعبين بحسم اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على لاعبيه بضرورة التركيز من أول مباراة فى بطولة كأس الرابطة، والتى ستنطلق يوم 12 من الشهر الجارى، مؤكدًا أنها بطولة فى غاية الأهمية ولا يمكن التهاون خلالها.

وطالب جلال لاعبيه بالعمل على استغلال الفرصة لبعض البدلاء للمشاركة فى ظل غياب الدوليين، موضحًا أن عليهم تقديم أفضل ما لديهم خلال تلك البطولة.

وأكد المدير الفنى لبيراميدز أن الفريق فى حاجة للتتويج ببطولة خلال الفترة الحالية، وكأس الرابطة فرصة أمام بيراميدز لحصد أول ألقابه المحلية، وعلى جميع اللاعبين التركيز من أجل تحقيق هذا الهدف.

ويستعد بيراميدز بقوة لمواجهة الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها يوم، الأربعاء، المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة الأولى من منافسات كأس الرابطة.

ويقع بيراميدز فى المجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة، والتى تضم كلاً من.. بيراميدز والمصرى والاتحاد السكندرى وفيوتشر والمقاصة وإيسترن كومبانى.