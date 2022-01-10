شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. خلود علام لاعبة المصارعة: بحب الميكب ولو حد عاكسنى بزيادة هضربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب خلود علام لاعبة المصارعة بنادى أبو السعود.



لاعبة المصارعة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

المكياج لأنى ميكب أرتيست

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المحشى

من نجمك المفضل؟

عادل إمام وأحمد السقا.



خلود علام

من مطربك المفضل؟

شيرين وأصالة

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

عادي إنما لو زادت عن حدها بضرب.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

مفيش حد معين.



اللاعبة خارج الصالات

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الاثنين لان كل حاجة لها وقتها.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

أنا فعلا مرتبطة وخطيبي رياضي وبطل أوليمبي.