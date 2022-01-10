شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدى ومدبولى ينتظمان فى مران الإسماعيلى اليوم استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائى باهر المحمدى وأحمد مدبولى لاعبا الاسماعيلى اليوم، الاثنين، فى مران فريقهما استعداداً لمواجهة سموحة فى الجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر لها الخميس المقبل، وشهد مران الدراويش أمس الأحد غياب الدولى باهر المحمدى مدافع الفريق لحصوله على إذن مسبق من قبل أعضاء الجهاز الفنى للدراويش.

فى ذات السياق غاب أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق عن المران فى ظل شعوره ببعض الآلام فى الأسنان، حيث فضل الجهاز الطبي بقيادة مجدى الباز حصوله على راحة لحين اكتمال شفائه.

ويستعد الإسماعيلى للمشاركة ببطولة كأس رابطة الأندية والتى تنطلق بمشاركة اللاعبين المحليين فى ظل إيقاف مسابقة الدورى المحلى بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

ويحل الدراويش ضيفا على سموحه مساء الخميس القادم بالإسكندرية لحساب الجولة الافتتاحية من عمر بطولة كأس الرابطة.