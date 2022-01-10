شكرا لقرائتكم خبر عن 118 مباراة + 24 هدفا + 4 بطولات.. حصاد رحلة زيزو مع الزمالك فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر اليوم، الاثنين، بعيد ميلاده الـ 26 حيث إنه من مواليد 10 يناير 1996، وأصبح زيزو أهم لاعبى خط الوسط في الكرة المصرية بعد انتقاله للقلعة البيضاء قادماً من مورينسى البرتغالى فى 2018.

وإجمالا لعب أحمد سيد زيزو 118 مباراة مع الزمالك بكل البطولات نجح خلالها فى تسجيل 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً وتلقى 13 كارت أصفر وتلقى كارت أحمر وحيد، وحصد زيزو أربع بطولات للدورى الممتاز وكأس مصر والسوبر المحلى والسوبر الأفريقى.

ويقدم أحمد سيد زيزو وجبة كروية دسمة لجماهير نادى الزمالك وإضافة غير عادية لتشكيلة الفرنسي باتريس كارتيرون، سواء فى الجناح الأيمن أو الأيسر أو اللعب فى مركز رقم 10 وكذلك 8، لأنه لاعب متعدد المواهب، حينما يكون في فورمته العالية.