شكرا لقرائتكم خبر عن 121مباراة + 6 بطولات+ هدفان.. حصاد رحلة عبد الله جمعة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عبد الله جمعة، ظهير أيسر نادي الزمالك اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ26، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء فى 10 يناير عام 1996 بسيناء فى أسرة كروية، حيث لعب شقيقه الأكبر صالح جمعة للأهلى قبل أن ينتقل حالياً لنادى سيراميكا، فيما التحق شقيقه الأصغر عبد الرحمن جمعة بقطاع الناشئين بالزمالك، مؤخراً اقتداءً بشقيقه عبد الله، الذى تألق مع الفريق الأبيض ليفرض نفسه على التواجد مع منتخب الفراعنة في وقت سابق.

وتوج عبد الله جمعة مع الزمالك بست بطولات، هي الدوري الممتاز مرة وكأس مصر في مرتين ومرة للسوبر المصرى والأفريقي والكونفدرالية، وخاض الظهير الأيسر مع الزمالك 121 مباراة بكل البطولات بإجمالى 8694 دقيقة لعب سجل فيها هدفين وصنع 12 آخرين وتلقى 11 كارتا أصفر وكارت أحمر وحيد.

عبد الله جمعة بدأ مسيرته الكروية فى نادى إنبي، ليسير على خطى شقيقه الأكبر صالح، ومن خلال الفريق البترولي خاض عبد الله تجربة احترافية قصيرة بالدوري الألمانى، إلا أنه لم يتحمل مشاق الغربة ليعود سريعاً إلى الدورى المصرى عبر بوابات إنبى مجدداً، ثم ينتقل إلى النادى المصرى، وبعد تألق كبير تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر الفريق البورسعيدى السابق.