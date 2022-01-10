شكرا لقرائتكم خبر عن "جدعنة" عبد الشافي تُحرج نجوم الزمالك فى ملف تجديد العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى واقعة تعكس مدى حب وعشق محمد عبد الشافى ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للقلعة البيضاء، بعدما طلب اللاعب تخفيض قيمة عقده لنسبة تصل لـ50% خلال التوقيع على تجديد تعاقده لمدة موسمين، بسبب الأزمة المالية التى يمر بها نادى الزمالك فى الفترة الحالية، الأمر الذى دفع "شيفو" للمطالبة بتخفيض قيمة عقده مساهمة منه فى حل تلك الأزمة.

"جدعنة" عبد الشافى ستتسبب فى إحراج باقى نجوم الفريق الذين لم يجددوا تعاقدهم مع الزمالك حتى الوقت الحالى، ويماطلون من أجل الوصول لأعلى قيمة عقد، قبل التوقيع والتجديد.

موقف "شيفو" تجاه نادى الزمالك، ومطالبته بتخفيض عقده بسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادى، ستكون دافعا قويا لباقى اللاعبين الذين تفاوضهم الإدارة من أجل تجديد تعاقدهم، للموافقة على العرض دون مماطلة، خاصة أن عبد الشافى أصبح "أيقونة" جماهير الزمالك بسبب تلك الموافق التى لا تنسى.

وقال ماندو رضا، وكيل محمد عبد الشافي، إن اللاعب طلب تقليل المقابل المادى لعقده الجديد المعروض عليه من أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الفريق، خلال مفاوضات تجديد عقده، موضحا أن عبد الشافى قال "المقابل ده كتير عليا وظروف النادى المادية لا تساعد على دفع هذا المبلغ".

وأضاف ماندو رضا، "أمير مرتضي منصور طلب من محمد عبد الشافي يحدد الرقم اللي عايزه واللاعب رفض تمامًا.. عبد الشافي مدمن حب نادي الزمالك ومحب وعاشق للكيان الأبيض، موجهاً الشكر لأمير مرتضى منصور على بدء إجراءات التجديد مع عبد الشافي ليكون رسالة لباقي اللاعبين". ونجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد محمد عبد الشافى لمدة موسمين قادمين، بعد الجلسة التي تم عقدها مع اللاعب.