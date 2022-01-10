شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. وائل جمعة يسجل هدفا بالخطأ فى مرمى أمير عبد الحميد ويلومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلي السابق، كواليس تسجيل وائل جمعة هدفاً فى شباكه خلال تواجدهما بالنادي الأهلي، وقال عبد الحميد، "كنا فى معسكر بالبرتغال عندما قابلت وائل جمعة لأول مرة، وكان هناك كلام على انضمامه للزمالك، ولكنه وقع للأهلي، ولعبت معه أول مباراة فى البرتغال، وتحدث معى وقال لي أتمنى أن نقدم شيئا للنادى".

وأضاف أمير، "كنا فى مرة نلاعب المحلة وأحد لاعبي المحلة أرسل كرة طولية فحاول جمعة إبعادها فأسكنها فى شباكى، وقال لى يعني ما كنتش عارف تطلعها".

وتابع أمير، "هو لاعب ملتزم داخل وخارج الملعب وشرفت باللعب معه في النادي الأهلي، وكان يمنحني ثقة كبيرة فى الملعب".