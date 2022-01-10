شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن سلبية مسحتى طاهر وفخرى استعداداً لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية مسحة الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد فخرى لاعبى الفريق. وقال أبو عبلة، إن الثنائي خاض برنامجًا تدريبيًّا منفردًا فى الجيم اليوم، على هامش المران الجماعي للفريق، الذى أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع الثنائي لمسحة طبية أثبتت سلامتهما ومن ثم باتا جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري للاطمئنان على حالة الجميع، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة قد عقد جلسة مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق ظهر أمس الأحد، حرص خلالها على التأكيد مجددًا على الإرشادات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الاثنين في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.