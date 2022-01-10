شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج قبل مباراة مالي وتونس فى أمم أفريقيا: جاهزون للقتال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مالي، جاهزية منتخب بلاده لمباراته أمام تونس فى افتتاح مشواره بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى الكاميرون.

وقال ديانج فى فيديو قصير نشره الحساب الرسمي لأمم أفريقيا على تويتر، "الفريق المالي جاهز للقتال".

واستعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سعادة وفرحة لاعبى منتخب مالي قبل المواجهة الافتتاحية أمام منتخب تونس فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا، حيث تقام فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيديو يرصد فرحة لاعبى المنتخب المالى بالمباراة الافتتاحية الأولى فى البطولة 2021 عبر حسابه على توتير معلقا عليه، "سعادة غامرة يعيشها لاعبو مالى قبل بدء مشاركتهم فى كأس الأمم الأفريقية2021".

كما سلط الاتحاد الأفريقي الضوء على مشاركات منتخب مالي الـ11 وتعد النسخة الحالية هي المشاركة رقم 12 في البطولة ، ويعد الثلاثي ديادييه ساماسيكو (25) لاعب خط وسط ، هوفنهايم (ألمانيا) ، أمادو حيدرة (23) مهاجم ، لايبزيج (ألمانيا) ، البلال توريه (20) مهاجم، ستاد ريمس (فرنسا) هم أبرز الوجوه التي سلط كاف الضوء عليهم داخل منتخب موريتانيا

وعبر محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي عن تقديره لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا وحتى 6 فبراير المقبل وتستضيفها الكاميرون

وقال المدير الفني المالي: "سنذهب إلى الكاميرون بطموح ولكن أيضًا بتواضع. علينا أن نتوقع بعض المباريات المعقدة. الهدف الأول هو التأهل عن هذه المجموعة"