الامارات | رونالدو برشلوني!.. حقيقة رحيله عن مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو برشلوني!.. حقيقة رحيله عن مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "آس" الإسبانية حقيقة اجتماع البرتغالي كريستيانو رونالدو مع وكيل أعماله خورخي مينديز لبحث إمكانية رحيل "الدون" من نجم مانشستر يونايتد في ظل حالة التخبط التي يمر بها النادي الذي يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي متأخر بفارق 21 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، وأربع نقاط من المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحافية بريطانية أشارت إلى أن رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب حالة الإحباط الشديد التي تنتابه من أداء فريقه وخيبة أمله من تكتيكات وأسلوب المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك، وتداولت بعضها رغبته في الرحيل إلى برشلونة في الصيف المقبل في ظل العلاقة القوية بين خوان لابورتا ووكيل رونالدو وكذلك المدير الرياضي، ماتيو أليماني.

وأصبح جمهور برشلونة في صدمة حقيقية إذ لم يتخيل يوماً بأن رونالدو الذي لطالما هاجموه وقللوا من شأنه أمام أسطورتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بات مرشحاً لاتداء قميص فريقهم تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، فهل تتم الصفقة؟.

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