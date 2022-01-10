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الامارات | رونالدو برشلوني!.. حقيقة رحيله عن مانشستر يونايتد

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "آس" الإسبانية حقيقة اجتماع البرتغالي مع وكيل أعماله خورخي مينديز لبحث إمكانية رحيل "الدون" من نجم مانشستر يونايتد في ظل حالة التخبط التي يمر بها النادي الذي يحتل المركز السابع في متأخر بفارق 21 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، وأربع نقاط من المركز الرابع المؤهل إلى .

وكانت تقارير صحافية بريطانية أشارت إلى أن رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب حالة الإحباط الشديد التي تنتابه من أداء فريقه وخيبة أمله من تكتيكات وأسلوب المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك، وتداولت بعضها رغبته في الرحيل إلى في الصيف المقبل في ظل العلاقة القوية بين خوان لابورتا ووكيل رونالدو وكذلك المدير الرياضي، ماتيو أليماني.

وأصبح جمهور برشلونة في صدمة حقيقية إذ لم يتخيل يوماً بأن رونالدو الذي لطالما هاجموه وقللوا من شأنه أمام أسطورتهم الأرجنتيني ليونيل ، بات مرشحاً لاتداء قميص فريقهم تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، فهل تتم الصفقة؟.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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