تعرف على موعد مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يستهل منتخب الجزائر حامل لقب كأس أمم أفريقيا، مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة سيراليون في الجولة الأولى من المجموعات.



وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/ كانون ثان وحتى 6 فبراير/ شباط 2022، وتضم 24 منتخبا مقسمين لـ6 مجموعات.

ويلعب منتخبا الجزائر وسيراليون في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2022".

تقام مباراة الجزائر وسيراليون على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا الكاميرونية، مساء الثلاثاء 11 يناير.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر وسيراليون في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر.

تُبث منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتذاع مباراة الجزائر وسيراليون على قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".

مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2022

الجزائر

كوت ديفوار

غينيا الاستوائية

سيراليون