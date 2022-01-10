شوبير يصدم الأهلي بشأن موقف المعارين.. ويكشف حقيقة المفاوضات لضم أحمد رفعت

الشارقة - اميمة ياسر - فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن موقف اللاعبين المعارين من النادي الأهلي لصفوف فيوتشر، مشددا على أن بنود الإعارة واضحة بشأن إلزامية استكمال أي لاعب معار لعقود الإعارة، حتى نهاية المدة.

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أحمد رفعت

وأضاف «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «ما يتردد عن عودة محمد عبدالمنعم، المدافع المعار من الأهلي إلى فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أمر لا أساس له من الصحة؛ لأن عقد إعارة اللاعب يلزمه باستكمال مدتها حتى النهاية، ولا يحق لإدارة النادي الأهلي قطعها».

وعن ما يتردد عن مفاوضات الأهلي لضم أحمد رفعت، جناح أيسر فيوتشر، أكد حارس منتخب مصر الأسبق: «لا أساس من الصحة بشأن مفاوضات الأهلي لضم أحمد رفعت، واللاعب ليس في حسابات النادي الأحمر، ولا توجد نيه للتفريط في خدمات حسام حسن، مهاجم الفريق».

كيفية حضور مباريات كأس الرابطة

وتحدث أحمد شوبير عن كيفية حضور الجماهير مباريات كأس الرابطة، المقرر انطلاقها 12 يناير الجاري، قائلا: «حضور الجماهير مباريات كأس الرابطة الجديدة، سيكون من خلال بطاقة المشجع Fan Id؛ إذ تقرر عدم السماح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريقها».

وأكد «شوبير»: «المشجع الذي لا يمتلك بطاقة المشجع عليه التسجيل عبر الموقع الخاص بتذكرتي، لكي يحصل على بطاقته؛ إذ تتم كل الإجراءات (أونلاين) من خلال الموقع الرسمي، سواء ما يتعلق ببطاقة المشجع أو حجز التذاكر، وأهم الشروط الحصول على لقاح فيروس كورونا وشهادة رسمية وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية، شرط أساسي للتسجيل وحجز التذكرة».