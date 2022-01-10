الخليج 365 يكشف تشكيل البعثة الرسمية للأهلي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الشكل الرئيسي للبعثة الرسمية في مونديال العالم للأندية الذي سيقام في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يعود محمود الخطيب خلال ساعات من دبي بعد تسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي الخاصة بالنادي الأهلي، كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021.

وعلم مراسل يلا كورة أن الخطيب سيعقد العديد من الاجتماعات قبل الإعلان عن البعثة الرسمية للنادي في مونديال الأندية.

وقال مصدر بالأهلي، إن الخطيب سيكون رئيساً لبعثة الفريق في مونديال العالم للاندية، بجانب خالد مرتجي أمين الصندوق ومنسق عام للبعثة نظراً لخبراته الكبيرة في البطولات السابقة وعلاقاته المتشعبة داخل الإتحاد الدولي لكرة القدم.

كما ستضم البعثة أيضًا كل من طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مرافقاً للبعثة كما جرت الأمور في فترات سابقة ومعهم أمير توفيق مدير التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وحنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص بالنادي، بجانب الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ومعه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة و28 لاعب حسبما تنص لوائح فيفا في هذا الشأن.

وأضاف المصدر أن الخطيب سيحسم موعد السفر لأبوظبي خلال الساعات القليلة المقبلة بناء علي رأي الجهاز الفني واذا ما كان يطلب الدخول في معسكر مغلق بأبوظبي من عدمه.

جدير بالذكر أن البطولة كأس العالم للأندية ستنطلق في الثالث من فبراير المقبل، بينما يخوض الأهلي مباراته الأولى ضد مونتيري المكسيكي في الخامس من الشهر ذاته.