رئيس الاتحاد يكشف رسالته لعمار حمدي.. ويتحرك لضم لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، أن عمار حمدي لن يجد فرصة المشاركة مع الأهلي، مشيرا إلى أن ناديه اقترب من ضم محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأحمر.

وقال مصيلحي، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس": "عمار حمدي لن يلعب في الأهلي، قلتها له وأكررها اليوم مرة أخرى، المرتان اللتان شارك فيهما عمار حمدي كانتا مع الاتحاد، وذلك في العام الماضي وهذا العام".

وأضاف: "أحب عمار حمدي وهو لاعب مميز للغاية، لكن في ظل بعده عن المشاركة لن يؤدي بشكل جيد لأنه لا يلعب بصفة مستمرة مع الأهلي، وكنت أتمنى استمرار أحمد رفعت أيضا لكنه اختار الرحيل".

وانتقل مصيلحي للحديث عن صفقاته من الأهلي والزمالك قائلا: "تتم بالعلاقات الطيبة وآخرهم محمود شبانة الذي تم ضمه من الزمالك لمدة موسم بعد عدم قيده في النادي الأبيض، وهناك إمكانية لمد التعاقد".

وواصل: "محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي على رادار الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أجريت محادثات مع إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي لبدء المفاوضات مع الأهلي خلال الفترة الحالية".

وأتم رئيس الاتحاد السكندري قائلا: "لم أستطع التواصل مع كابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تواجده في الإمارات حاليا".